Der Goldpreis hat sich am Mittwoch nach einer Serie von fünf Verlusttagen in Folge erholen können. Unterstützend wirkte hier vor allem Entspannungssignal aus dem Nahen Osten. Berichte über einen diplomatischen Vorstoß der USA gegenüber Iran - trotz ablehnender erster Reaktion von dessen Seite - nähren die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Konflikts. Bis auf gut 4.600 Dollar ging es nach oben. Zuletzt musste der Goldpreis allerdings im Zuge der nach wie vor anhaltenden Unsicherheit wieder etwas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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