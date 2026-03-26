EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
Pressemitteilung
Medios erzielt zweistelliges Umsatzwachstum und verbessert die Profitabilität
Berlin, 26. März 2026 - Die Medios-Gruppe ("Medios"), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 % auf 2,1 Mrd. € (Vj. 1,9 Mrd. €). Das EBITDA pre1 stieg deutlich um 17,8 % auf 93,1Mio. € (Vj. 79,0 Mio. €). Umsatz und EBITDA pre1 bewegen sich damit im Rahmen der Prognose. Die EBITDA-pre1-Marge verbesserte sich entsprechend auf 4,5 % (Vj. 4,2 %). Zu dieser Entwicklung haben im Wesentlichen das Segment Arzneimittelversorgung und das Segment International Business, das seit Juni 2024 zum Konzernkreis gehört, beigetragen. Das organische Wachstum des Umsatzes und des EBITDA pre1 erreichte 7,0 % bzw. 2,7 %. Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern stieg um 22,4 % auf 15,4 Mio. € (Vj. 12,5 Mio. €), was eine Erhöhung des Ergebnisses je Aktie auf 0,61 € (Vj. 0,51 €) zur Folge hatte.
Alle operativen Segmente trugen zur Umsatzsteigerung bei
Der Geschäftsbericht 2025 ist auf der Investor Relations Website zum Download verfügbar.
1 Das EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und Aufwendungen für die ERP-Systemeinführung sowie für 2024 um einmalige erfolgsabhängige Zahlungen für den Erwerb von Herstellvolumina und ab 2025 um einmalige Aufwendungen aufgrund von Veränderungen im Vorstand sowie ab 2026 um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen.
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Über Medios AG
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26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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