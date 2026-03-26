Die Anlagen der SDAX-Firma sind in der Chipindustrie heiß begehrt. Das gilt auch für die Aktie, die den jüngsten Rücksetzer fast wieder aufgeholt hat. Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst in der BÖRSE ONLINE-Ausgabe 13/26 als der Kurs von PVA Tepla noch bei 26,12 Euro stand. Inzwischen ist dieser auf über 33 Euro angesprungen. Wenn Sie solche Chancen in Zukunft nicht verpassen wollen, dann sichern Sie sich jetzt das exklusive Probe-Abo. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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