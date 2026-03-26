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Wenn eine Aktie in zwölf Monaten über 60 Prozent verliert, aus dem MDAX fliegt und Insider massenhaft verkaufen, dann schrillen alle Alarmglocken gleichzeitig. Bei TeamViewer ist genau das passiert. Die Aktie notiert knapp über ihrem 52-Wochen-Tief, der RSI signalisiert klar überverkaufte Verhältnisse, und das Sentiment ist so schlecht wie lange nicht. Und trotzdem: Hinter all dem Lärm steckt ein Unternehmen mit echten Stärken, starken Margen, wachsendem Großkundengeschäft und einer Bewertung, die auf den ersten Blick fast zu günstig wirkt, um wahr zu sein. Analysten sehen das Kursziel bei 6,50 Euro, was einer technischen Erholung von fast 50 Prozent entspräche. Ist das der berühmte Griff ins fallende Messer, oder eine der besten Rebound-Chancen des laufenden Börsenjahres? Wir schauen genauer hin.

Zwei Welten, ein Unternehmen

TeamViewer ist kein Startup mehr. Das Göppinger Unternehmen wurde 2005 gegründet, hat seine Software auf über zwei Milliarden Geräten weltweit aktiviert und verdient sein Geld mit einem sauberen Abonnement-Modell, das für stabile, wiederkehrende Einnahmen sorgt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 wuchs der Umsatz um fünf Prozent auf 767 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA kletterte sogar um acht Prozent auf 340 Millionen Euro. Das klingt solide, ist es auch. Allerdings offenbart der Blick in die Details ein zweigeteiltes Bild. Das Enterprise-Segment läuft richtig rund und wuchs zuletzt um 19 Prozent. Gleichzeitig bröckelt das Massenmarktgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen: Die Abwanderungsrate stieg im vierten Quartal auf 16,4 Prozent. Das ist kein kleines Problem. Für 2026 erwartet das Management nur noch null bis drei Prozent Umsatzwachstum bei leicht sinkender EBITDA-Marge. Der Ausblick ist defensiv, und das spiegelt der Kurs unmissverständlich wider. Was die Lage trotzdem interessant macht: TeamViewer investiert konsequent in Zukunftsthemen. Die Integration mit Microsoft Intune, KI-Features wie der AI Session Insights sowie Augmented-Reality-Lösungen für die Industrie zeigen, dass das Unternehmen nicht auf der Stelle tritt. Auf der Hannover Messe Ende April soll eine neue AR-Lösung zur Qualitätskontrolle live präsentiert werden, ein klares Signal in Richtung Industriekunden. Wer auf das Enterprise-Segment setzt, hat auch einen Plan.

Charttechnik

Der Chart von TeamViewer ist, offen gesagt, kein schöner Anblick. Seit dem 52-Wochen-Hoch bei über 13 Euro im Mai 2025 hat die Aktie über 60 Prozent verloren. Der Kurs liegt über 30 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, ein Zeichen, dass der übergeordnete Trend klar nach unten zeigt. Am 23. März markierte die Aktie mit 4,22 Euro ihr 52-Wochen-Tief. Seitdem hat sie sich leicht erholt und notiert aktuell bei rund 4,50 Euro. Der RSI befindet sich im überverkauften Bereich, was technisch durchaus eine Gegenbewegung begünstigen kann. Eine erste Erholung Richtung 6,00 Euro wäre aus charttechnischer Sicht realistisch, vorausgesetzt, das Volumen dreht und der Verkaufsdruck lässt nach. Genau hier liegt die Krux: Leerverkäufer sind noch aktiv. AQR Capital Management etwa hält eine Netto-Short-Position von über 4,50 Prozent, andere institutionelle Häuser haben ihre Shortpositionen zuletzt ebenfalls ausgebaut. Das zeigt, dass die großen Spieler noch nicht an eine schnelle Wende glauben. Hinzu kommt der Indexwechsel: Seit dem 23. März ist TeamViewer offiziell im SDAX. Das bedeutet geringeres Handelsvolumen, dünnere Liquidität und damit stärkere Kursschwankungen in beide Richtungen. Sollten positive Nachrichten kommen, etwa starke Q1-Zahlen am 6. Mai, könnte die Aktie überproportional nach oben reagieren. Das Risiko gilt aber auch in die andere Richtung.

Was tun?

Auf der einen Seite stehen solide Fundamentaldaten, ein wachsendes Enterprise-Geschäft, hohe Margen und eine vergleichsweise günstige Bewertung. Auf der anderen Seite stehen Insiderverkäufe, ein technisch angeschlagener Chart, wachsende Shortpositionen und ein vorsichtiger Ausblick für 2026. Die DZ Bank hat die Aktie zuletzt auf "Kaufen" hochgestuft und sieht einen fairen Wert von 6,50 Euro, das entspräche vom aktuellen Niveau aus einem Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,04 Euro, was bei aktuellem Kurs ein KGV von unter fünf bedeutet. Das ist gemessen an der Profitabilität des Unternehmens sehr günstig. Wer jetzt kauft, braucht allerdings starke Nerven und einen langen Atem. Die Q1-Zahlen am 6. Mai werden zum entscheidenden Test: Kann TeamViewer das Enterprise-Wachstum weiter hochhalten und die KMU-Verluste stabilisieren, dürfte die Aktie deutlich anziehen. Enttäuschende Zahlen könnten dagegen das 52-Wochen-Tief nochmals testen. Wer investiert ist, sollte die Position nicht überdimensionieren. Für risikobereite Anleger mit mittlerem Zeithorizont bietet die aktuelle Situation aber durchaus eine interessante Einstiegsgelegenheit, mit klarem Kursziel Richtung sechs Euro und darüber hinaus.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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