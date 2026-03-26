© Foto: Dall-EGeopolitische Spannungen und Irans Absage an Friedensgespräche verunsichern die Märkte und lassen asiatische Börsen abrutschen.Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag schwächer tendiert, nachdem neue geopolitische Spannungen die Risikobereitschaft der Anleger deutlich belasteten. Auslöser war die klare Haltung Irans, Gespräche mit den Vereinigten Staaten abzulehnen. Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Konflikts sorgte für Zurückhaltung an den Märkten und ließ insbesondere in Südkorea die Kurse deutlich nachgeben. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi machte deutlich, dass ein Austausch über Vermittler nicht mit direkten Verhandlungen gleichzusetzen sei. Zuvor hatte …Den vollständigen Artikel lesen
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