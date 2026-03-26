DJ Heidelberg Materials erhöht Dividende um 30 Cent auf 3,60 Euro

DOW JONES--Heidelberg Materials will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,60 Euro pro Aktie zahlen, 30 Cent mehr als im Vorjahr. Damit sollen 28,8 Prozent des Jahresüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wie aus dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht des Baustoffkonzerns für 2025 hervorgeht. Analysten hatten mit 3,61 Euro Dividende gerechnet.

Zahlen für das abgelaufene Jahr waren bereits Ende Februar veröffentlicht worden. Der den Aktionären zuzurechnende Überschuss nach Anteilen Dritter ist 2025 auf 2,205 von 2,156 Milliarden Euro gestiegen.

Heidelberg Materials verfolgt eine progressive Dividendenpolitik. Überdies läuft derzeit ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Bis Ende 2026 soll es abgeschlossen werden. Zurückgekaufte Aktien für rund 750 Millionen Euro hat Heidelberg Materials bereits eingezogen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.