Der US-amerikanische Konzern Merck & Co will sich erneut im Bereich der Onkologie verstärken. Am gestrigen Mittwoch kündigte das Pharma-Unternehmen die geplante Übernahme von Terns Pharmaceuticals an. Merck & Co hat es dabei auf TERN-701 abgesehen, einem potenziellen Blockbuster zur Behandlung einer bestimmten Form von Leukämie.Der Pharma-Riese legt einen Eigenkapitalwert von 6,7 Milliarden Dollar für das Unternehmen oder umgerechnet 53 Dollar je Terns-Aktie auf den Tisch. Dies bedeutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär