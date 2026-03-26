Ein rätselhafter Abverkauf hatte die Kontron-Aktie vergangene Woche auf Talfahrt geschickt. Die heute vorgelegten Zahlen zeigen nun: Die Lage ist wirklich schlecht. Wusste da jemand vorher etwas? Vor genau einer Woche war die Aktie des Digitalisierungs-Konzerns Kontron AG unvermittelt eingebrochen. In der ersten Handelsstunde verlor das Papier aus heiterem Himmel zeitweise 24 Prozent an Wert, mit fast einer Million gehandelter Aktien gingen schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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