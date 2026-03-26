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Prodigy Technovations erweitert branchenführenden I3C Protocol Exerciser and Analyzer um fortschrittliche Unterstützung für NVMe-MI, SPDM und PLDM auf Anwendungsebene



26.03.2026 / 08:15 CET/CEST

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BENGALURU, Indien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd ., ein führender Anbieter von Lösungen für Protokollanalyse und Validierung, gab Erweiterungen für seinen PGY-I3C-EX-PD I3C Protocol Exerciser and Analyzer bekannt und erweiterte damit die Unterstützung für übergeordnete Managementprotokolle, die auf modernen Rechenplattformen zunehmend eingesetzt werden. Da Systeme zunehmend für KI-Workloads, Hochleistungsrechnen, DDR5-Speicher und CXL-Plattformen ausgelegt werden, entwickelt sich die I3C-Schnittstelle zu einem zentralen Rückgrat für Plattformmanagement und Gerätekommunikation. Der erweiterte PGY-I3C-EX-PD versetzt Ingenieure in die Lage, Protokolle der Anwendungsebene über I3C zu validieren, darunter MCTP , NVMe-MI , SPDM und PLDM . Diese Protokolle unterstützen wichtige Funktionen wie Geräteerkennung, Telemetrieüberwachung, Firmware-Updates, Authentifizierung und sichere Kommunikation in Computersystemen der nächsten Generation. Indem der PGY-I3C-EX-PD sowohl die Validierung des I3C-Transports als auch übergeordneter Protokolle unterstützt, hilft er Ingenieuren, die Entwicklung zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit zu verbessern. "Das Wachstum von KI-Infrastrukturen und Plattformen für Hochleistungsrechnen verändert die Art und Weise, wie Geräte kommunizieren und Systemintelligenz verwalten", sagte Godfree Coelho , Gründer und Geschäftsführer von Prodigy Technovations. "I3C entwickelt sich zu einer wichtigen Schnittstelle für das Plattformmanagement über Server-, Speicher- und Speichersubsysteme hinweg. Mit diesen Erweiterungen können Ingenieure sowohl das I3C-Protokoll als auch die darauf aufbauenden Managementprotokolle validieren." Der PGY-I3C-EX-PD bietet eine Plattform für Protokolltests, Traffic-Erzeugung, Protokolldekodierung und Fehleranalyse, sodass Ingenieure reale Szenarien bereits während der Entwicklung testen können. Er kann als I3C-Controller, Zielkomponente oder Sekundärcontroller betrieben werden und ermöglicht damit die Validierung in mehreren Architekturen. Die Lösung unterstützt zudem die Emulation von I2C-Controllern und Zielkomponenten, wodurch sich hybride I2C-/I3C-Umgebungen testen lassen, wie sie in modernen SoC-Designs weit verbreitet sind. Funktionen wie Fehlerinjektion, Margin-Tests, Protokoll-Triggering sowie kontinuierliche Streaming-Aufzeichnung helfen Ingenieuren dabei, Systemkommunikation und Robustheit zu validieren. Wichtige Funktionen des PGY-I3C-EX-PD Unterstützt I3C v1.0, v1.1, v1.1.1 und v1.2

Emuliert I3C-Controller, Zielkomponenten und Sekundärcontroller

Unterstützt die Emulation von I2C-Controllern und Zielkomponenten

Unterstützt Datenraten von 1 Hz bis 12,5 MHz

Protokollanalyse für SDR-, HDR-DDR-, HDR-TSL-, HDR-TSP- und HDR-BT-Datenverkehr

Unterstützt MCTP, NVMe-MI, SPDM und PLDM

Fehlerinjektion

Unterstützung für mehrere Betriebssysteme: Windows, macOS und Linux Preise und Verfügbarkeit Der erweiterte PGY-I3C-EX-PD ist ab sofort verfügbar. Für Informationen zur Evaluierung oder zu Preisen wenden Sie sich bitte an: contact@prodigytechno.com . Informationen zu Prodigy Technovations Prodigy Technovations ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für die Protokollanalyse bei etablierten und neuen Technologien, darunter PCIe, UFS, eMMC, SD, SDIO, UHS-II, I3C, RFFE sowie SPMI, und unterstützt Ingenieure bei der Validierung komplexer Hardwaredesigns. Video: https://www.youtube.com/watch?v=XAsznLXlmUw

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2939957/Prodigy_Technovations_UI.jpg

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