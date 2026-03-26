© Foto: Dall-EDie Ölpreise steigen deutlich, während der Iran Gespräche mit den USA verweigert und die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten schwindet.Der Preis für Rohöl, Brent, stieg um 1,95 Prozent auf 104,21 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,05 Prozent auf 92,17 US-Dollar zu. Damit haben die Ölpreise am Donnerstag kräftig zugelegt, nachdem der Iran Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten abgelehnt hat. Die Entwicklung verstärkt die Unsicherheit an den Energiemärkten und lässt Investoren an den Aussichten für eine rasche Waffenruhe im Nahen Osten zweifeln. Iran lehnt Gespräche ab Der iranische Außenminister Abbas Araghchi stellte klar, dass indirekte …Den vollständigen Artikel lesen
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