Geopolitische Spannungen spitzen sich zu und lenken die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte auf einen der aktuell gefragtesten Sektoren: die Rüstungsindustrie. Milliardenschwere Verteidigungsbudgets, neue Allianzen und ein hoher Innovationsdruck sorgen für kräftigen Rückenwind. Doch bei genauerem Hinsehen treten deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Rüstungsplayern hervor.Nach der Super-Rally vieler Titel kommt es vor allem jetzt auf die richtige Auswahl an. Denn während einige Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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