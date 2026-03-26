Der Baustoffriese Heidelberg Materials hat am Donnerstagmorgen seinen Geschäftsbericht für 2025 vorgelegt. Der Konzern plant nach einem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr eine höhere Ausschüttung an seine Anteilseigner. Für 2025 ist eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie vorgesehen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag im Geschäftsbericht bekannt gab.Damit liegt die Zahlung um 30 Cent über dem Vorjahresniveau. Analysten hatten im Vorfeld allerdings im Schnitt mit einer noch höheren Dividende im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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