Vernier/Ostermundigen, 26. März 2026 (ots) -Ab dem Schuljahr 2026/27 werden Kinder, die im ersten HarmoS-Jahr in den Kindergarten eintreten, eine neue, vom TCS konzipierte Sicherheitsweste erhalten. Die Weste mit dem Namen LUMI wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit von 4- bis 6-jährigen Kindern auf dem Schulweg bei Tag und Nacht zu verbessern. Entsprechend der neuen Normen betreffend Sichtbarkeit, mit einem personalisierbaren Design ausgestattet und in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern entwickelt, wird diese neue Sicherheitsweste jährlich an über 100'000 Kinder in der ganzen Schweiz verteilt.Der 1975 eingeführte dreieckige Leuchtbändel, der Kinder für Jahrzehnte auf dem Schulweg begleitete und unter dem Namen "Triki" bekannt war, wird ab dem Schuljahr 2026/27 durch eine neue, vollständig vom TCS entwickelte Weste ersetzt. Diese Weiterentwicklung ist Teil der kontinuierlichen Anpassung der Sicherheitsmassnahmen an die heutigen Anforderungen im Bereich der Sichtbarkeit. Die neue Kindersicherheitsweste LUMI gewährt eine erhöhte Sichtbarkeit und ist gleichzeitig im Alltag einfach zu tragen.Mehr reflektierende Elemente und spielerisches DesignDie Normen sind strenger geworden und auch die Verkehrsbedingungen haben sich in den letzten Jahren verändert, wodurch eine Verbesserung der minimalen reflektierenden Flächen sowie eine 360-Grad-Sichtbarkeit notwendig geworden ist. Die Weste LUMI entspricht der Norm EN 17353:2020 und erfüllt diese neuen Anforderungen dank reflektierender Elemente, die über die gesamte Weste verteilt sind. Der längere Rückenbereich gewährleistet eine gute Sichtbarkeit, selbst wenn das Kind einen Schulthek trägt. Diese Konzeption ermöglicht eine bessere Wahrnehmung und Sichtbarkeit des Kindes durch andere Verkehrsteilnehmende - Tag und Nacht. Sich im Strassenverkehr sichtbar machen ist auch ein Ziel der Sensibilisierungskampagne "Made Visible by TCS".Über ihre Sicherheitsfunktion hinaus wurde die Weste LUMI so konzipiert, dass sie attraktiv ist und zum täglichen Tragen motiviert. Ihr modernes zweifarbiges Design integriert grafische Elemente aus der Welt des Strassenverkehrs. Ihr Name, kurz und in den drei Landessprachen verständlich, erinnert an Licht und Sichtbarkeit. Ein auf der Brust aufgenähter Klett-Patch ermöglicht es, ein personalisiertes Badge zu befestigen, beispielsweise eines, das Kinder nach dem Besuch von Verkehrsinstruktorinnen und -instruktoren im Unterricht erhalten. Durch die Verbindung von erhöhter Sicherheit und einer spielerischen Dimension soll LUMI nicht nur den aktuellen Normen entsprechen, sondern auch von den Kindern vollständig akzeptiert werden.Für Selbstständigkeit und die Realität vor Ort konzipiertDie Weste LUMI wurde in enger Zusammenarbeit mit jenen entwickelt, die sie täglich verwenden werden. Zehn Kindergartenklassen haben an Prototypentests teilgenommen. Die Rückmeldungen der Lehrpersonen im Rahmen einer Umfrage sowie der Schülerinnen und Schüler haben es ermöglicht, Schnitt, Materialwahl und Verschlusssysteme zu verfeinern, um eine praktische Version zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren entspricht.Leicht und aus einem modernen und widerstandsfähigen synthetischen Material gefertigt, ist die Weste dafür konzipiert, zu jeder Jahreszeit getragen zu werden. Sie kann auf drei verschiedene Arten angezogen werden, um sich dem Grad der Selbstständigkeit des Kindes sowie der Organisation im Unterricht anzupassen. Die grossen seitlichen Öffnungen ermöglichen es, sie wie einen Überwurf einfach über den Kopf zu ziehen. Kinder, die bereits geübter sind, können den Reissverschluss vorne verwenden und sie wie eine Jacke anziehen. Schliesslich ermöglichen seitliche Druckknöpfe den Lehrpersonen, die Weste - ähnlich wie den früheren Leuchtbändel - direkt auf die Schultern zu legen und anschliessend zu schliessen. Diese Vielseitigkeit erleichtert das Anziehen und fördert gleichzeitig die individuelle Selbstständigkeit.Eine nationale Verteilung ab 2026 mit einem Ziel: die Sicherheit auf dem Schulweg zu stärkenAb dem Schuljahr 2026/27 werden alle Kinder, die in den Kindergarten eintreten, eine LUMI-Weste erhalten, die von den Polizeikorps oder über die Schulen verteilt wird. Im ersten Jahr der Einführung werden über 100'000 Westen abgegeben, danach wird jedes Jahr eine ähnliche Anzahl in der ganzen Schweiz verteilt werden. Das Projekt wird vom Fonds für Verkehrssicherheit unterstützt.Mit der Einführung der LUMI-Weste verfolgt der TCS ein zentrales Ziel: die Sichtbarkeit der jüngsten Kinder zu verbessern und ihre Sicherheit auf ihren täglichen Wegen zu stärken. Durch die Kombination aus Konformität mit den aktuellen Normen, einfacher Handhabung und Akzeptanz bei den Kindern soll diese neue Generation von Sicherheitsausrüstung gewährleisten, dass die Weste nicht nur besser sichtbar ist, sondern auch täglich getragen wird. Der TCS ruft zudem die Eltern dazu auf, ihre Kinder systematisch mit einer LUMI-Weste auszustatten, die sie im Scheinwerferlicht eines Autos deutlich früher sichtbar macht.Vom Triki-Leuchtbändel zur LUMI-Weste1975: Einführung des Triki-Leuchtbändels durch den TCS für Kinder ab 4 Jahren2013: Einführung einer Sicherheitsweste für Kinder ab 6 Jahren2021: Überarbeitung des Designs des Triki-Leuchtbändels mit neuen Motiven2025: Anpassung des Triki-Leuchtbändels an die neuen geltenden Normen2026: Entwicklung eines neuen Konzepts in Form einer Weste für Kinder ab 4 Jahren - Einführung der LUMI-WesteAb 2026: Beginn der nationalen Verteilung der neuen LUMI-WestenPressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41Original-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100939196