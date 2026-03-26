Eine Partei verabschiedet sich in die Bedeutungslosigkeit. Meine Gedanken zu historischen Persönlichkeiten unseres Landes und den Perspektiven einer einst stolzen Partei."Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!" Eines der berühmtesten Zitate der Friedensbewegung. "Stell dir vor, du gehst und keiner nimmt großartig Notiz davon!" So oder ähnlich würde das Zitat aktuell wohl in Abwandlung für die Freie Demokratische Partei Deutschlands, die FDP, lauten. Sie wissen, wovon ich rede? Respekt! ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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