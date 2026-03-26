Eine M&A-Boutique, die mit dem Versprechen startet, eine neue Ära des M&A einzuläuten: rasantes Wachstum, renommierte Berater, repräsentative Büros. Doch hinter der Fassade häufen sich die Warnsignale: hohe Fluktuation, eine nicht erreichbare Webseite und der Verlust des Pariser Büros. Der Fall der Beratung Zumera, die sich drei Tage vor dem Insolvenzantrag noch in ZG Manda umbenannte, hat den gesamten M&A-Markt aufgerüttelt. FINANCE-Redakteurin Esra Laubach hat den Fall intensiv recherchiert und zahlreiche Gespräche mit Marktteilnehmern sowie Krisenkommunikatoren geführt. "Die kurzfristige Umbenennung vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat am Markt für viele Fragezeichen gesorgt", berichtet sie im Talk mit FINANCE TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: · Von der Gründung bis zur Insolvenz: Wie ZG Manda, ehemals Zumera, entstand und was zur Insolvenz führte · Warum im M&A-Geschäft der Track Record wichtiger ist als frühzeitiges Marketing · Welche Kostenstruktur und welcher Deal-Flow nötig sind, damit eine M&A-Boutique profitabel bleibt · Wie schnell ein guter Ruf im M&A-Markt aufgebaut - und noch schneller zerstört werden kann · Wie Boutiquen in der Krise richtig kommunizieren sollten Dies und mehr erfahren Sie im Interview mit Esra Laubach bei FINANCE TV. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Youtube: https://www.youtube.com/@finance-magazin Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928