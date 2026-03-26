Jetzt ist es offiziell: Berkshire Hathaway hat wieder zugeschlagen. Die von Warren Buffett gegründete Investmentholding baut ihr Versicherungsimperium weiter aus und greift bei einem japanischen Giganten zu. Besonders spannend: Leser des Hot Stock Report hatten diesen KI-Profiteur bereits vor vier Wochen auf dem Radar.Berkshire Hathaway bleibt seiner Strategie treu und nutzt gezielt Chancen im globalen Versicherungsmarkt. Wie bekannt wurde, hat der Konzern über seine Tochtergesellschaft National ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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