NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach finalen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe die Eckdaten und den Anfang März gegebenen Ausblick bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Solide seien die vermeldeten Auftragseingänge, was vor allem auf Großaufträge zurückzuführen sei. Nach der jüngsten Kursrally werde die noch anstehende Telefonkonferenz bedeutend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0DJ6J9
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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