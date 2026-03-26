Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Mittwoch (25.03.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD und dessen Auswirkungen auf den Gold- und Silberpreis im Euroraum. Nachdem der Goldpreis am Dienstag einen technischen Rebound am EMA (200) einleiten konnte, setzte sich die Erholung am Mittwoch zunächst fort. Doch der Blick auf den heutigen Donnerstagmorgen zeigt bereits wieder zunehmenden Verkaufsdruck. Damit bleibt die Lage kurzfristig weiterhin angespannt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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