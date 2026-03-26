Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz zieht eine positive Bilanz zur Entwicklung seines Bio-Sortiments im vergangenen Jahr: Trotz der anhaltenden Preissensibilität der Konsumentinnen und Konsumenten verzeichnet der Detailhändler ein deutliches Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr.Die Marktsituation im Bio-Bereich war im vergangenen Jahr anspruchsvoll. Aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten zeigten sich viele Haushalte preissensibel, was branchenweit insbesondere im höherpreisigen Segment spürbar war. In diesem Kontext blickt Lidl Schweiz auf eine überaus positive Entwicklung zurück: Der Umsatz mit biologisch produzierten Lebensmitteln konnte im Geschäftsjahr 2025 um 11 Prozent gesteigert werden. Die Förderung nachhaltiger Sortimente ist fest in der Unternehmensstrategie verankert - ein Engagement, das sich nun auszahlt.Andreas Zufelde, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Schweiz, ordnet die Entwicklung ein: "Wir beweisen, dass erstklassige Bio-Qualität für jedes Budget erschwinglich ist. Dass unser Bio-Umsatz trotz steigender Lebenshaltungskosten zweistellig wächst, zeigt deutlich: Die Schweizerinnen und Schweizer wollen nachhaltig konsumieren und achten vermehrt auf das Preisschild. Genau dieses Bedürfnis decken wir ab - wir machen Bio für alle zugänglich."Frische-Produkte besonders beliebtDie Bilanz zeigt: Bio-Produkte sind vor allem in den Frische-Kategorien stark nachgefragt. Früchte und Gemüse wie Bio-Bananen, -Gurken und Rüebli führen die Beliebtheitsskala an. Auch Artikel des täglichen Bedarfs, worunter insbesondere Bio-Eier, Milch oder Brot fallen, zählen zu den absoluten Kernartikeln des Bio-Einkaufs.Lidl Schweiz führt rund 350 Bio-Produkte im dauerhaft verfügbaren Gesamtsortiment von 3'000 Artikeln. Dieses Angebot wird regelmässig durch Aktionen und spezifische Themenwochen ergänzt, um biologische Produkte einem noch breiteren Publikum schmackhaft zu machen.Höchste Standards und ZertifizierungenBio-Produkte mit Schweizer Herkunft sind bei Lidl unter der Eigenmarke "Qualité Suisse Bio" erhältlich und erfüllen vollumfänglich die strengen Richtlinien der Bio Suisse Knospe. Importprodukte entsprechen mindestens der EU-Bio-Verordnung. Die unabhängige Plattform labelinfo.ch stuft diese Standards als "ausgezeichnet" respektive "sehr empfehlenswert" ein.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100939201