Für April haben das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) und die GfK einen gesunkenen Konsumklima-Index ermittelt: Abwärts ging es gegenüber dem Vormonat um 3,2 auf nun -28 Zähler. Bei Anschaffungs- und Sparneigung sind zwar noch keine starken Effekte auszumachen, bei den Konjunktur- und Einkommenserwartungen aber sehr wohl. Denn hier entfalten Inflationsängste Wirkung, erst recht, da 60 % der Deutschen laut einer parallel durchgeführten Studie des NIM davon ausgehe: Die Preise für Öl, Gas und Benzin bleiben dauerhaft teuer.
Annerose Winkler
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