Weimar (ots) -In "Banausen - Comedy. Theater. Chaos." bringen ARD Kultur und rbb die Handlung der beiden klassischen Stoffe "Ein Sommernachtstraum" und "Don Juan" in die Gegenwart - und auf die Bühne des Deutschen Theaters Berlin. Es geht um True Love, toxische Gaslighter und unangenehme Schlussmachgespräche. "Banausen" ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/banausen-comedy-theater-chaos/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9hcmRrdWx0dXItYmFuYXVzZW4/1) und auf ardkultur.de zu sehen.Ein Ensemble aus jungen Comedians begibt sich ohne Vorbereitung in die Aufführung von "Ein Sommernachtstraum" und "Don Juan". Die einzige Regel: Sie wissen vorher nicht, worauf sie sich einlassen. Das prominente Ensemble besteht aus Nico Stank ("Freibad"), Tom Böttcher ("Sketch History"), Tülin Sezgin ("Conny from the Block"), Fred Costea ("Stabil"), Florentine Osche ("extra 3"), Ana Lucia ("Falsch, aber lustig") und Jonas Hien ("Stulle und Bulle"). Als Moderation und Spielleitung lenkt Anna Dushime ("Der letzte Drink") das Geschehen. Dabei müssen die Comedians einzig mit der Hilfe von Regieanweisungen und Impro-Challenges arbeiten. Sie knöpfen sich die großen Themen vor - Liebe, Dating, Verrat, tragische Verwechslungen - und geben ihnen einen zeitgeistigen Spin. "Banausen" lebt von unerwarteten Momenten, skurrilen Interpretationen und der Möglichkeit, zwei absolute Theater-Klassiker noch einmal ganz neu aufzurollen."Nach unserer preisgekrönten Serie 'For the Drama' in Kooperation mit der Bayerischen Staatsoper starten wir nun mit dem Deutschen Theater wieder ein Streaming-Projekt mit einer renommierten Kulturinstitution. Gemeinsam mit dem rbb bringen wir Theater und Comedy zusammen und nutzen die Stärken einer Live-Inszenierung vor Publikum für dieses neue Mediatheks-Format. Dabei bauen wir auf einen hochkarätigen Cast von Comedians, der den Zuschauenden auf humorvolle Weise die großen Geschichten des Theaters näherbringt", beschreibt Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer und Head of Content bei ARD Kultur das Projekt.Ab sofort ist "Banausen - Comedy. Theater. Chaos" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/banausen-comedy-theater-chaos/staffel-1/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi9hcmRrdWx0dXItYmFuYXVzZW4/1) und auf ardkultur.de zu sehen. Das rbb Fernsehen strahlt die beiden Filme am 12. und 19. April 2026 um jeweils 23.25 Uhr aus. Entstanden sind die beiden Neuinterpretationen im Februar 2026 bei einem Live-Kultur-Event im Deutschen Theater Berlin."Banausen" ist eine Produktion von Steinberger Silberstein (Idee & Headautorin: Jette Johnson, Producer: Till Lazarewski, Produzent: David Steinberger), im Auftrag von ARD Kultur und dem rbb in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater Berlin. Bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Ineke Hagedorn (Redaktion) verantwortlich. Beim rbb sind es Christine Thalmann und Justus Kaufhold.Über ARD KulturARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte von ARD Sounds und aus der ARD Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur zudem innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche.Pressekontakt:ARD Kultur Presse und Marketing, Julia HolzbergE-Mail: julia.holzberg@ardkultur.deBarbarella Entertainment, Christian Esser,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6243647