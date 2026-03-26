Unterföhring (ots) -
Glanzleistung! Heidi Klums Models begeistern das Publikum auf ProSieben in ihren neuen Looks. Mit der 13. Folge feiert GNTM den aktuellen Staffelbestwert mit einer Overnight-Quote von überragenden 20,3 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49). Damit gewinnt ProSieben mit großem Abstand die Prime-Time. Insgesamt schalten 2,93 Millionen Zuschauer das GNTM-Umstyling ein (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.).
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosiebensat1.com und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel?utm_medium=referral&utm_source=www.prosieben.de&utm_campaign=joynlinkout_Germany%27s+Next+Topmodel&utm_content=general_joyn_teaser)
"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Basis: Marktstandard Bewegtbild | Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.03.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Tina Land, Emma Sirihongse
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174
email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.one
Photo Production & Editing
Susanne Karl-Metzger
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173
email: susanne.karl@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6243656
Glanzleistung! Heidi Klums Models begeistern das Publikum auf ProSieben in ihren neuen Looks. Mit der 13. Folge feiert GNTM den aktuellen Staffelbestwert mit einer Overnight-Quote von überragenden 20,3 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49). Damit gewinnt ProSieben mit großem Abstand die Prime-Time. Insgesamt schalten 2,93 Millionen Zuschauer das GNTM-Umstyling ein (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.).
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosiebensat1.com und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel?utm_medium=referral&utm_source=www.prosieben.de&utm_campaign=joynlinkout_Germany%27s+Next+Topmodel&utm_content=general_joyn_teaser)
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