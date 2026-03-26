Das deutsche Biokraftstoff-Unternehmen Verbio verkündetet gestern eine Prognoseanhebung. Daraufhin sprang die Verbio-Aktie in der Spitze bis zu +9% in die Höhe. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 42,70 €. Ist jetzt der Weg nach oben frei? Ertragsprognose angehoben Momentan laufen die Geschäfte besser als angenommen. Ein hohe Nachfrage nach emissionsarmen Biokraftstoffe sorgt für höhere Absatzpreise. Ebenfalls wird das regulatorische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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