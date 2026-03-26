München (ots) -Sie ist erneut die Nummer 1 auf der Siegertreppe: Die PAYBACK App erzielt in einer aktuellen Umfrage der Süddeutschen Zeitung in Zusammenarbeit mit dem SZ-Institut und der Ratingagentur ServiceValue die Auszeichnung "bestbewertete App 2026 mit dem höchsten Mehrwert". Damit setzt sich PAYBACK im App-Ranking nicht nur unter den Loyalty-Apps, sondern unter mehr als 700 untersuchten Anwendungen klar an die Spitze, und zwar gemeinsam mit der App von Booking.com. Befragt wurden knapp 80.000 Nutzer zu über 700 Apps aus 57 Kategorien. Ziel der Studie war es, herauszufinden, welche Apps aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer einen besonders hohen praktischen Nutzen und spürbare Vorteile im Alltag bieten."Als Verbund-App bildet die PAYBACK App mehr als 700 Partner und viele verschiedene praktische Funktionen und Services in nur einer mobilen Anwendung. Nutzerinnen und Nutzer können damit einkaufen, Punkte sammeln, Coupons aktivieren, ihren Punktestand einsehen und beim Bezahlen PAYBACK PAY verwenden. Und unsere App verbindet sich sehr smart mit den Apps unserer Partnerunternehmen. Dies ermöglicht noch viel mehr Vorteile als eine App allein", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.Die PAYBACK App, die von 18 Millionen Usern genutzt wird, überzeugte die Befragten insbesondere durch ihre einfache Nutzung, die Kombination aus digitaler Karte und Coupons sowie durch konkrete Vorteile beim Einkaufen. Die vollständigen Rankings aller 57 Kategorien sind online abrufbar (https://www.sueddeutsche.de/advertorial/sz-institut/mobile-apps-2026/).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6243670