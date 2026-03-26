© Foto: Google GeminiAm Donnerstagmorgen machen Übernahmegerüchte die Runde. Im Fokus stehen ein DAX-Unternehmen und ein deutlich kleinerer Mitbewerber. Henkel greift nach Olaplex: DAX-Unternehmen vor Milliarden-Übernahme In den vergangenen Jahren fielen deutsche Unternehmen vor allem dadurch auf, von ausländischen Investoren und Mitbewerbern übernommen zu werden. Jetzt könnte sich das Blatt zumindest in einem Beispiel wenden. Laut dem Finanznachrichtendienstleister Bloomberg befindet sich der deutsche Konsumgütersteller und DAX-Wert Henkel in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen. Ziel der Begierde von Henkel, dessen Anteile im vergangenen Monat zeitweise mehr als 20 Prozent eingebüßt haben, ist dem Bericht …Den vollständigen Artikel lesen
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