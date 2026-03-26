FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1555 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein eher trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die auch den Kurs des Euro gebremst habe.

Der Iran-Krieg zeigte weitere Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Die Sorge über die Folgen des Konflikts im Nahen Osten hat die Verbraucherstimmung belastet. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM ist der Indikator für das Konsumklima im April auf minus 28,0 Punkte gefallen, von zuvor revidiert minus 24,8 Punkten. Analysten hatten allerdings mit einer schwächeren Konsumlaune gerechnet./jkr/zb