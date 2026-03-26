Bereits am frühen Donnerstag (26. März) legte der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und die Prognose für 2026 vor. Man darf gespannt sein, wie der Markt und damit wie die Deutz-Aktie auf das Zahlenwerk reagieren werden. Nach den knackigen Kursverlusten, die die Aktie in den letzten Tagen und Wochen zu verzeichnen hatte, käme eine Aufwärtsreaktion sehr gelegen. Ob dieses - auch vor dem Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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