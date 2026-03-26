BÖRSE AKTUELL: Börsenindizes geben nach, während der Ölpreis erneut auf 100 Dollar steigt (26.03.2026)

Die Stimmung an den Aktienmärkten verschlechtert sich deutlich, während der Ölpreis wieder in Richtung 98 USD steigt. Hintergrund ist, dass Marktteilnehmer nach jüngsten Aussagen der iranischen Militärführung die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Waffenruhe im Nahen Osten geringer einschätzen.

Die Futures auf den Nasdaq geben um 0,3 - nach. Nach einer schwachen Sitzung in Asien wird auch für Europa ein negativer Handelsstart erwartet.

Markt News: Fokus auf US-Arbeitsmarktdaten und Fed-Reden

Im Zentrum der heutigen Markt News stehen die US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12:30 GMT) sowie Reden der Fed-Mitglieder Stephen Miran und Lisa Cook.

Weitere Entwicklungen:

Gold verliert rund 1,5 %

EUR/USD fällt auf 1,158 zurück

Der US-Dollar legt zu, begleitet von steigenden Renditen

10-jährige US-Staatsanleihen steigen um mehr als 3 Basispunkte auf über 4,36 %

Eskalation im Nahen Osten belastet Börse aktuell

Die geopolitische Lage bleibt angespannt:

US-Streitkräfte bestätigen fortgesetzte Operationen des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln gegen iranische Ziele

Iran meldet Angriffe in Isfahan, wo sich eine wichtige Nuklearanlage befindet

Die israelischen Streitkräfte (IDF) bestätigen neue Angriffswellen auf iranische Ziele

Premierminister Netanyahu betont die vollständige Neutralisierung der iranischen Führungskapazitäten als Ziel

Diese Entwicklungen erhöhen die Unsicherheit und wirken sich direkt auf die Börse aktuell aus....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.