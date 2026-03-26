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XTB
26.03.2026 09:27 Uhr
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BÖRSE AKTUELL: Börsenindizes geben nach, während der Ölpreis erneut auf 100 Dollar steigt (26.03.2026)

Die Stimmung an den Aktienmärkten verschlechtert sich deutlich, während der Ölpreis wieder in Richtung 98 USD steigt. Hintergrund ist, dass Marktteilnehmer nach jüngsten Aussagen der iranischen Militärführung die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Waffenruhe im Nahen Osten geringer einschätzen.

Die Futures auf den Nasdaq geben um 0,3 - nach. Nach einer schwachen Sitzung in Asien wird auch für Europa ein negativer Handelsstart erwartet.

Markt News: Fokus auf US-Arbeitsmarktdaten und Fed-Reden

Im Zentrum der heutigen Markt News stehen die US-Arbeitsmarktdaten (Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 12:30 GMT) sowie Reden der Fed-Mitglieder Stephen Miran und Lisa Cook.

Weitere Entwicklungen:

  • Gold verliert rund 1,5 %
  • EUR/USD fällt auf 1,158 zurück
  • Der US-Dollar legt zu, begleitet von steigenden Renditen
  • 10-jährige US-Staatsanleihen steigen um mehr als 3 Basispunkte auf über 4,36 %

Eskalation im Nahen Osten belastet Börse aktuell

Die geopolitische Lage bleibt angespannt:

  • US-Streitkräfte bestätigen fortgesetzte Operationen des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln gegen iranische Ziele
  • Iran meldet Angriffe in Isfahan, wo sich eine wichtige Nuklearanlage befindet
  • Die israelischen Streitkräfte (IDF) bestätigen neue Angriffswellen auf iranische Ziele
  • Premierminister Netanyahu betont die vollständige Neutralisierung der iranischen Führungskapazitäten als Ziel

Diese Entwicklungen erhöhen die Unsicherheit und wirken sich direkt auf die Börse aktuell aus....


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