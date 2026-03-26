In der neuen Reihe von Axi Select diskutieren erfolgreiche Trader und Branchenexperten über Strategien, Risikomanagement und die globalen Märkte

SYDNEY, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das globale Trading-Unternehmen Axi hat heute den Start von "The Strategy Room by Axi Select" bekannt gegeben. Moderiert wird die neue Podcast-Reihe von der renommierten Währungsstrategin und Managing Director bei BK Forex, Kathy Lien. Die Serie ermöglicht Tradern einen direkten Einblick in die Strategien, Denkweisen und Risikomanagement-Ansätze von Top-Performern und angesehenen Marktprofis.

"The Strategy Room" richtet sich an aktive Trader sowie Marktinteressierte und soll die Lücke zwischen theoretischem Wissen und der praktischen Umsetzung an den Märkten durch fundierte Einblicke aus der Praxis schließen.

Greg Rubin, Head of Axi Select bei Axi:

"Langfristiger Erfolg beim Trading erfordert mehr als nur den Zugang zu den Märkten - er setzt Disziplin, Struktur und stetige Weiterbildung voraus. Mit 'The Strategy Room' schaffen wir eine Plattform, auf der Trader direkt von den Top-Performern des Axi-Select-Programms sowie von führenden Branchenexperten erfahren, wie diese ihre Strategien verfeinern und Risiken in dynamischen Marktumgebungen managen."

Moderiert von Kathy Lien, die für ihre Expertise in den Devisenmärkten und in der globalen Makroanalyse weltweit geschätzt wird, stellt der Podcast sowohl Trader des Axi-Select-Programms als auch erfahrene Experten aus der gesamten Finanzbranche vor. Die einzelnen Episoden beleuchten, wie Marktteilnehmer mit Volatilität umgehen, sich an verändernde Konjunkturzyklen anpassen und neue Handelschancen identifizieren.

Der Launch unterstreicht das umfassendere Engagement von Axi für die Weiterbildung von Tradern und den Ausbau der Community im Rahmen von Axi Select. Axi Select ist ein Programm zur Kapitalbereitstellung und Trader-Entwicklung, das darauf ausgerichtet ist, talentierte Trader zu identifizieren und bei der Skalierung ihrer Strategien zu unterstützen.

"The Strategy Room by Axi Select" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar; neue Folgen werden regelmäßig veröffentlicht. Highlights und exklusive Inhalte werden zudem über die digitalen Kanäle von Axi geteilt.

The Strategy Room ansehen: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Über Axi

Axi ist ein globaler Online-Broker, der Zugang zu Devisen, Indizes, Rohstoffen und digitalen Assets bietet und Kunden in über 100 Ländern betreut. Über Axi Select bietet das Unternehmen finanzierte Handelsmöglichkeiten und strukturierte Unterstützung bei der professionellen Weiterentwicklung von Tradern.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com

Weitere Informationen zum Axi-Select-Programm: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Das Axi Select-Programm ist ausschließlich Kunden von AxiTrader LLC vorbehalten. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gelten die üblichen Handelsgebühren sowie Mindestanforderungen für Einzahlungen.