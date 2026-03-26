Madrid / Köln (ots) -Further Group, ein globaler Spezialist für grenzüberschreitende Gesundheitslösungen für Versicherer und Unternehmen, startet auf dem deutschen Markt. Further ermöglicht Versicherern den Zugriff auf weltweit führende medizinische Expertise bei schweren und komplexen Erkrankungen für ihre Kunden, insbesondere wenn die bestmögliche Behandlung vor Ort nicht zeitnah verfügbar ist.Das Unternehmen arbeitet mit einem internationalen Netzwerk führender Kompetenzzentren, Fachärzte und hochmoderner Labore zusammen. Versicherer erhalten mit den Lösungen von Further Zugang zu fortschrittlicher Diagnostik und hochspezialisierten Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich onkologischer Diagnostik und Dienstleistungen im Bereich der Präzisionsmedizin.Further konzentriert sich auf komplexe medizinische Bereiche wie Onkologie, Neurochirurgie, Kardiologie und Transplantationsmedizin und kombiniert fachkundige klinische Beratung, Diagnostik und internationale Behandlungskoordination.Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören:- Programme zur Präzisionsmedizin und fortschrittliche Gentests, einschließlich molekularer Profilerstellung durch erstklassige Labore.- Zugang zu führenden internationalen Spezialisten und Kompetenzzentren, die nach strengen klinischen Qualitätsstandards ausgewählt werden.- Unabhängige medizinische Gutachten für komplexe Diagnosen und Behandlungsentscheidungen.- Vollständige Koordination grenzüberschreitender Behandlungsprogramme, einschließlich Reise, Unterkunft, Krankenhausaufnahme und umfassender Patientenbetreuung.Further arbeitet weltweit mit mehr als 300 Versicherern, Assekuradeuren und Unternehmen zusammen und betreut für sie über drei Millionen Kunden in mehr als 30 Ländern.Um die Expansion in Deutschland voranzutreiben, hat Further Christian Botsch zum Director of Sales & Account Management Germany ernannt. Botsch verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Versicherungsbranche, unter anderem bei der Zurich Group Germany, Delta Lloyd, Friends Provident und Skandia.Frank Ahedo, Gründer und CEO der Further Group, sagt: "Deutschland ist einer der weltweit bedeutendsten Versicherungsmärkte und Sitz vieler globaler Versicherer. Unser Ziel ist es, Versicherern dabei zu helfen, ihren Kunden Zugang zu bester medizinischer Expertise und den fortschrittlichsten Behandlungsmöglichkeiten weltweit zu bieten, insbesondere bei komplexen und schweren Erkrankungen."Christian Botsch fügt hinzu: "Further bietet deutschen Versicherern, Assekuradeuren und Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, ihr Service- und Gesundheitsangebot zu verbessern. Durch die Kombination von internationaler medizinischer Expertise, ärztlicher Zweitmeinung und Präzisionsmedizin und grenzüberschreitender Koordination von Behandlungsprogrammen können sie ihren Kunden bei schweren oder komplexen Erkrankungen einen neuen, entscheidenden Mehrwert bieten - den Zugang zu den weltweit fortschrittlichsten medizinischen Erkenntnissen."Über FurtherFurther wurde 2012 gegründet und ist Spezialist für innovative Krankenversicherungslösungen, die fortschrittliche Behandlungsmethoden mit internationaler medizinischer Expertise verbinden. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern tätig und arbeitet mit über 300 Versicherern und Firmenkunden zusammen.Mit fundiertem Wissen und Fachkompetenz im Bereich schwerer Erkrankungen entwickelt und liefert Further bahnbrechende Lösungen in hochkomplexen Bereichen des Gesundheitswesens. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, gleiche Wettbewerbsbedingungen im globalen Gesundheitswesen zu schaffen, indem es wirklich grenzenlose Lösungen anbietet, die Versicherer, Arbeitgeber und deren Kunden oder Mitarbeiter weltweit stärken.Weitere Informationen: www.wegofurther.com (http://www.wegofurther.com)Pressekontakt:Florian SemleT: 0177 43 75 115M: florian.semle@digitale-klarheit.deOriginal-Content von: Further Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182216/6243712