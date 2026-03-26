Linz (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresanfang befindet sich der Australische Dollar (AUD) im Auftrieb und hat gegenüber dem Euro über 7% gewonnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Kurs notiere nicht mehr bei 1,7800, sondern bei 1,6600. Das habe vor allem mit den kürzlichen Zinserhöhungen zu tun, welche die Währung gestärkt hätten. Der Hintergrund sei, dass im späteren Verlauf des letzten Jahres die Inflation wieder angezogen sei und immer noch über 3,7% liege. Gepaart mit einem starkes BIP-Wachstum von über 2% ähnele die australische Wirtschaft mehr der amerikanischen Wirtschaft als den europäischen Volkswirtschaften. Das bedeute in Folge auch, dass in den letzten Wochen die Arbeitslosigkeit zu steigen begonnen habe. Die Wirtschaft entwickele sich bei einem Zinssatz von 4,10% teilweise immer noch auf hohem Niveau, aber nicht ohne schmerzhafte Nebenerscheinungen. Das Hauptproblem sei und bleibe die hohe Inflation, welche schnell sinken sollte. Ansonsten müssten die Zinsen weiter steigen. Das würde die Arbeitslosigkeit anheben und die Wirtschaft müsste nun durch die Zentralbankpolitik endgültig gedämpft werden. Im Endeffekt würde auch der EUR/AUD und USD/AUD fallen. Der Australische Dollar müsste stärker werden. Für AUD-Käufer sei in Anbetracht der Lage jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...