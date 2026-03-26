Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Knapp 4 Mrd. EUR wurden im ersten Quartal 2026 nach unserem jetzigen Kenntnisstand in 22 Schuldscheintransaktionen platziert, so die Analysten der Helaba.Dies sei zwar deutlich weniger als im vorangegangenen Quartal, aber deutlich mehr als im Vergleichsquartal Q1 2025. Nicht zuletzt angesichts der gestiegenen geopolitischen Unsicherheit und der höheren Volatilität an den Finanzmärkten würden die Analysten der Helaba dies für ein solides Ergebnis halten. Zu den größten Transaktionen des Quartals hätten die Schuldscheine der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (850 Mio. EUR), der Porsche Automobil Holding (700 Mio. EUR) sowie der Liebherr-International AG (400 Mio. EUR) gehört. Zusammen hätten die drei Transaktionen mehr als die Hälfte des Emissionsvolumens auf sich vereint. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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