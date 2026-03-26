Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zeigt im Geschäftsjahr 2025, dass auch ein klassischer Getränkehersteller im aktuellen Marktumfeld überzeugen kann. Trotz steigender Kosten und anspruchsvoller Konsumlage gelingt es dem Unternehmen, Profitabilität und Cashflow deutlich zu steigern - und gleichzeitig die strategischen Weichen für die Zukunft zu stellen. Für Anleger rückt damit eine oft unterschätzte Nebenwert-Story wieder stärker in den Fokus. Gewinn und Cashflow steigen deutlich - solide Basis gelegt Berentzen erzielte 2025 ein Konzern-EBIT von 8,5 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 2,4 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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