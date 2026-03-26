SFC Energy AG liefert mit ihrem Geschäftsbericht 2025 ein differenziertes, aber letztlich konstruktives Bild: Nach einem Übergangsjahr mit Belastungen und Investitionen richtet sich der Spezialist für Brennstoffzellen und hybride Energieversorgung konsequent auf die nächste Wachstumsphase aus. Besonders spannend für Anleger: Der strategische Fokus auf Verteidigung, Sicherheit und kritische Infrastruktur könnte sich als echter Kurstreiber entpuppen. 2025 als Übergangsjahr - Basis für neues Wachstum gelegt Mit einem Umsatz von 143,3 Mio. Euro lag SFC Energy leicht unter dem Vorjahr. Gründe dafür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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