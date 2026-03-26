Neuss (ots) -Tineco (https://de.tineco.com/), weltweit führender Anbieter intelligenter Bodenreinigungssysteme, gibt bekannt, dass Euromonitor International das Unternehmen zum vierten Mal in Folge als weltweit führende Marke im Segment der Nass-Trocken-Sauger für Haushalte ausgezeichnet hat*. Die Anerkennung durch einen der führenden unabhängigen Anbieter von Marktforschung unterstreicht Tinecos anhaltende Führungsposition und Wachstumsdynamik innerhalb der globalen Smart-Home-Kategorie.In den vergangenen Jahren hat Tineco eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, Nass-Trocken-Sauger zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Haushalte zu machen. Durch die Verbindung fortschrittlicher Technologie mit nutzerzentriertem Design hat die Marke weltweit eine Gemeinschaft von über 24 Millionen Nutzern aufgebaut** und ihre Präsenz in wichtigen internationalen Märkten kontinuierlich ausgebaut.Laut Euromonitor International erzielte Tineco im Jahr 2025 einen globalen Marktanteil von 35 Prozent und behauptet damit seine Position als weltweit führende Marke im Segment der Nass-Trocken-Sauger für vier aufeinanderfolgende Jahre. Dieser Meilenstein belegt das nachhaltige Wachstum der Marke, ihre weltweite Führungsposition und ihr Engagement für leistungsstarke, intelligent gestaltete Reinigungslösungen, denen Millionen von Haushalten weltweit vertrauen.Flaggschiff-Produkte im ÜberblickTinecos Innovation zeigt sich im gesamten Flaggschiff-Sortiment. Die FLOOR ONE S9 Artist-Serie (S9 Artist Steam Pro (https://de.tineco.com/products/floor-one-s9-artist-steam-pro.html), S9 Artist (https://de.tineco.com/products/floor-one-s9-artist.html)) steht für die Führungsposition der Marke im Bereich smarte Nassreinigung: fortschrittliche Sensortechnologie und Premium-Design für die Hartbodenreinigung. Der PURE ONE A90S demonstriert leistungsstarke kabellose Saugleistung mit intelligenter Saugkraftoptimierung für die Reinigung des gesamten Zuhauses. Der CARPET ONE Cruiser wiederum verdeutlicht Tinecos Expansion in den Bereich der Teppichtiefenreinigung. Zusammen zeigen diese Produkte, dass Tineco umfassende, hochleistungsfähige Lösungen für jeden Untergrund im modernen Zuhause bietet.Stimme des Unternehmens"Die vierte Auszeichnung in Folge als weltweit führende Marke im Segment der Nass-Trocken-Sauger durch Euromonitor International ist ein bedeutender Meilenstein für Tineco", sagt Ling Leng, CEO von Tineco. "Diese Anerkennung spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Innovation und unsere Mission wider, den Alltag durch intelligente Technologie zu vereinfachen. Während sich die Erwartungen der Verbraucher weiterentwickeln, bleiben wir darauf fokussiert, Lösungen zu entwickeln, die starke Leistung, Komfort und ein insgesamt besseres Reinigungserlebnis bieten."UnternehmenshintergrundSeit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Tineco von einem Staubsaugerhersteller zu einem globalen Innovator in den Bereichen smarte Bodenreinigung, Küche und Körperpflege entwickelt. Das Unternehmen stellte 2018 den weltweit ersten smarten Staubsauger vor und 2019 den ersten smarten Nass-Trocken-Sauger und legte damit neue Maßstäbe für smarte Haushaltsreinigung.Tineco treibt die Kategorie durch kontinuierliche Produktinnovation voran und integriert intelligente Funktionen wie Echtzeit-Sensorik, automatische Leistungsanpassungen und vereinfachte Wartungssysteme. Das wachsende Portfolio der Marke ist darauf ausgelegt, den Bedürfnissen der heutigen Verbraucher gerecht zu werden.Tineco-Produkte sind in über 10.000 Einzelhandelsstandorten weltweit erhältlich, darunter in Deutschland bei Otto, Cyberport, QVC, Tchibo sowie in über 600 großen Einzelhandelsgeschäften wie MediaMarkt, Saturn, Expert, EP, Euronics und Edeka, sowie über Amazon und den offiziellen Online-Shop von Tineco. Das Unternehmen investiert weiterhin in globale Expansion und Produktentwicklung.Mehr über Tineco und sein Portfolio intelligenter Haushaltsgeräte unter de.tineco.com.*Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; gemessen am globalen Einzelhandelsabsatzvolumen (in Einheiten) der Marke im Segment der Nass-Trocken-Sauger für Haushalte in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025. Nass-Trocken-Sauger für Haushalte sind definiert als Haushaltsgeräte, die sauberes Wasser (oder Reinigungslösung) ausbringen, um Hartböden zu reinigen und das Schmutzwasser sowie Schmutzpartikel anschließend aufzusaugen. Basierend auf einer im März 2026 abgeschlossenen Untersuchung.**Daten aus Tinecos offiziellen Nettoumsatzaufzeichnungen (Januar 2020 bis März 2026). Tineco behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvisionverschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu Entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6243728