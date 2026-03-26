Diese beliebte Dividendenaktie, die aktuell eine Rendite von über 5 Prozent ausweist, fällt jetzt den siebenten Handelstag infolge. Sollten Anleger diese Kursschwäche zu Nachkäufen nutzen? Die Aktie von Realty Income ist bei vielen Privatanlegern als solider Dividendenzahler sehr beliebt, doch an der Börse ging es mit den Papieren zuletzt deutlich bergab. Der US-REIT verlor am Mittwoch den siebenten Handelstag infolge an Boden, und das nicht ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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