Für die Hensoldt-Aktie ging es in den letzten fünf Handelstagen um -10% bergab. Und auch am Donnerstagmorgen setzt der Rüstungselektronikhersteller mit einem Minus von -3% seine Talfahrt auf ein neues 3-Monatstief fort. Was drückt momentan auf den Kurs der Hensoldt-Aktie und wie sollten sich Anleger positionieren? Enttäuschende Zahlen Hensoldt legte heute den endgültigen Geschäftsbericht für das Jahr 2025 vor und es gibt keine Überraschungen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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