Ebenso wie viele andere Titel befindet sich auch die TUI-Aktie im Würgegriff des Nahost-Krieges. Gibt es dort Anzeichen für Entspannung, geht der Kurs hoch, steigen die Zweifel, geht es runter. Ist die TUI-Aktie nur ein Spielball von US-Präsident Trump und dessen Irrungen und Wirrungen? Drei Gründe für den Kursstillstand Nach dem Kurssprung der TUI-Aktie zum Wochenstart aufgrund der Mitteilung von US-Präsident Trump, man stehe in Verhandlungen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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