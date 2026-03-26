DJ Nordex Group erhält Auftrag über 28 MW in Sachsen--Anhalt

DOW JONES--Nordex hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW erhalten. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Windenergie-Unternehmen mitteilte, liefert der Konzern für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine weitere N163/6.X auf einem 118-Meter-Stahlrohrturm.

Die Turbinen solle im Frühjahr 2027 installiert werden, die Inbetriebnahme im Sommer 2027 abgeschlossen werden. Der Auftrag beinhalte auch einen Premium-Service über 15 Jahre.

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March 26, 2026 04:44 ET (08:44 GMT)

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