Emittent / Herausgeber: GLS Investment Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ESG

Fonds mit Spendenkomponente: GLS Investments zählt zu den führenden Anbietern im DACH-Raum



26.03.2026 / 10:12 CET/CEST

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Fonds mit Spendenkomponente: GLS Investments zählt zu den führenden Anbietern im DACH-Raum Pilotstudie des Fair Finance Institute beleuchtet erstmals systematisch den Markt für Fonds mit Spendenkomponente

36 Fonds mit Spendenkomponente im DACH-Raum identifiziert

GLS Investments mit vier Fonds bzw. 11 % Marktanteil einer der führenden Anbieter

GLS AI - Mikrofinanzfonds einziger Mikrofinanzfonds mit Spendenkomponente Bochum, 26. März 2026 - Mit ihrer Pilotstudie zu Investmentfonds mit Spendenkomponente im DACH-Raum bietet das Think-and-Do-Tank Fair Finance Institute einen umfassenden Überblick über dieses bislang wenig erforschte Segment im Fondsmarkt. Das Institut hat erstmals eine strukturierte Marktanalyse vorgelegt, in der 36 Fonds mit Spendenkomponente identifiziert wurden, die in Deutschland, Österreich und/ oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind. Dabei hat sich gezeigt, dass die GLS Investments einer der führenden Anbieter von Fonds mit einer Spendenkomponente ist. So betreut das Unternehmen vier der insgesamt 36 identifizierten Fonds mit Spendenkomponente, was einem Anteil von rund 11% entspricht. Das aggregierte Volumen aller Fonds beziehungsweise Anteilsklassen mit einer Spendenkomponente beläuft sich auf 8,3 Milliarden Euro. Die Assets under Management der entsprechenden vier GLS Investmentfonds belaufen sich auf 739 Mio. Euro, was einem Anteil von rund 9 Prozent entspricht. Die jeweiligen Fondsvolumina der GLS-Fonds liegen über dem in der Studie ermittelten Medianwert des aggregierten Fondsvolumens von rund 55 Millionen Euro. Mit dem GLS AI - Mikrofinanzfonds ist die GLS Investments darüber hinaus der einzige Fondsanbieter im DACH-Raum, der einen Mikrofinanzfonds mit Spendenkomponente anbietet. Bei Fonds mit Spendenkomponente fließt laut Studie ein fest definierter Teil der Einnahmen - etwa aus Verwaltungsgebühren oder Erträgen - regelmäßig an sozial-ökologische oder gemeinnützige Projekte. Die Spendenkomponente ist dabei regelbasiert ausgestaltet und dauerhaft im Produkt verankert. Je nach Fonds kann sie entweder für das gesamte Produkt oder für bestimmte Anteilsklassen gelten. Die Pilotstudie beleuchtet auch die den Fonds zugrunde liegenden Spendenmodelle und unterscheidet dabei zwischen vier Arten: Volumen-, Gebühren-, Ertrags- und Performance-Modell. Den höchsten Anteil mit 16 Fonds nehmen Fonds mit Volumenmodell ein. Diese richten den Spendenanteil am Fondsvolumen aus. Die Hälfte der verfügbaren Fonds mit Spendenkomponente stellen Aktienfonds dar, der Rest entfällt auf andere Assetklassen wie Renten- oder Mischfonds. Insgesamt wurden seit Auflage der Fonds Spendensummen von 27,9 Millionen Euro generiert. Die vier Fonds der GLS Investments haben dazu bislang insgesamt knapp 3,3 Millionen Euro beigetragen. Karsten Kührlings, Geschäftsführer der GLS Investments, kommentiert: "Die Pilotstudie des Fair Finance Institutes liefert zum ersten Mal eine systematische Übersicht über ein Marktsegment, das bislang nur wenig Aufmerksamkeit erhielt. Dass wir mit vier Fonds zu den führenden Anbietern gehören, bestätigt unser Selbstverständnis als Pionierin im sozial-ökologischen Investmentbereich. Unsere Anlegerinnen und Anleger schätzen die Spendenkomponente als zusätzlichen Hebel, um die Wirkung ihrer Investitionen positiv zu verstärken. Welche Projekte wir über die Spenden unterstützen, legen wir jährlich detailliert in unserem Wirkbericht offen." Insgesamt stellen Fonds mit Spendenkomponente ein verhältnismäßig kleines Marktsegment innerhalb des nachhaltigen sowie des gesamten Fondsmarktes dar. Ihr Anteil an Fonds mit etablierten Nachhaltigkeitssiegeln - wie denen des Forum Nachhaltige Geldanlagen oder dem Österreichischen Umweltzeichen - beträgt gerade einmal 7,5 Prozent. Unter den nach Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierten Fonds liegt der Anteil sogar nur bei 0,5 Prozent. Übersicht der GLS-Fonds mit Spendenkomponente Fonds BAUM Fair Future Fonds GLS Bank Klimafonds Kinder Perspektivenfonds GLS AI - Mikrofinanzfonds Fondsvolumen (in Euro) 151 Mio.

(Stand: 30.01. 2026) 328 Mio.

(Stand: 30.01. 2026) 59 Mio.

(Stand: 30.01. 2026) 201 Mio.

(Stand: Februar 2026) ISIN DE000A2JF709 DE000A2DTNA1 DE000A3DEBS8 LU1309710678 WKN A2JF70 A2DTNA A3DEBS A142F2 Auflagedatum 01.10.2018 15.08.2017 01.09.2022 15.12.2015 Gesamtkostenquote 1,37 %* 1,17 %* 1,40 %* 2,09 %* Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend ausschüttend ausschüttend Sparplanfähigkeit ja ja ja ja Spendenmodell Volumen-Modell Gebühren-Modell Volumen-Modell Gebühren-Modell Spendenintervall jährlich jährlich monatlich jährlich Spendenvolumen letzte Auszahlung (in Euro) 58.501 279.000 9.490 63.000 Spendenvolumen seit Auflage (in Euro) 1.629.000 979.000 297.861 342.082

* Bei einem Fonds fallen laufende Kosten an. Die Vertragspartner des Fonds werden für ihre Arbeit vergütet, so erhält z.B. die GLS Investments für die Betreuung des Fonds eine Bezahlung. Die laufenden Kosten werden dem Fonds direkt entnommen, sodass keine separate Rechnung oder Abbuchung erfolgt. Die angegebene Quote bezieht sich auf das laufende Geschäftsjahr (01.10.2025 - 30.09.2026). Downloads zur Studie Die vollständige Studie ist abrufbar unter: https://www.fair-finance-institute.de/wp-content/uploads/2026/03/Pilotstudie_Fonds_Spendenkomponente_Fair_Finance_Institute_Maerz_2026.pdf Die Fondsprofile der Fonds mit Spendenkomponente sind abrufbar unter: https://www.fair-finance-institute.de/wp-content/uploads/2026/03/ANHANG_Fondsprofile_Pilotstudie_Maerz_2026.pdf Über GLS Investments Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell rund 1,7 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand: März 2026). Kontakt GLS Investments GLS Investments

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