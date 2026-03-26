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No Limits, Just Beginnings: NAVEE und Lennart Karl läuten eine neue Performance-Ära ein



26.03.2026 / 10:10 CET/CEST

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Strategischer Markenwandel markiert den kulturellen Auftakt für das nächste Wachstumskapitel von NAVEE in seinem am schnellsten wachsenden europäischen Markt. MUNICH, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, ein internationaler Hersteller für elektrische Mobilität mit Fokus auf leistungsstarke E-Scooter und intelligente Mobilitätslösungen, gibt heute bekannt, dass der deutsche Fußballspieler Lennart Karl offizieller Brand Ambassador für Deutschland wird. Die Partnerschaft markiert den kulturellen Startpunkt einer neuen Markenphase von NAVEE im derzeit am schnellsten wachsenden europäischen Markt des Unternehmens. Laut Herstellerangaben von NAVEE verzeichnet Deutschland aktuell das stärkste Wachstum innerhalb Europas, mit einem Wachstum von 283 % im Jahresvergleich und einem Beitrag zum gesamten europäischen Wachstum von 185 %. Der deutsche Markt steht damit im Zentrum der langfristigen europäischen Strategie des Unternehmens. Die Zusammenarbeit bildet zugleich den Auftakt für das bevorstehende Produkt-Launch-Event von NAVEE in München, bei dem das Unternehmen seine performanceorientierte Roadmap für den deutschen Markt weiter vorstellen wird. Strategischer Wandel: Zentrale Rolle Deutschlands "Deutschland spielt eine zentrale Rolle in der nächsten Entwicklungsphase von NAVEE", sagt Wang Ying, CEO von NAVEE. "Mit Lennart Karl kündigen wir keine klassische Markenbotschafter-Kooperation an. Wir markieren einen strukturellen Markenwandel - von einer wertorientierten Commuter-Marke hin zu einem performanceorientierten Mobilitätsunternehmen mit langfristigem Anspruch im deutschen Markt." Partnerschaft mit Lennart Karl: Eine neue Generation von Performance

Mit gerade einmal 18 Jahren steht Lennart Karl für eine neue Generation deutscher Fußballidentität. Als jüngster Torschütze des FC Bayern München in der Geschichte der UEFA Champions League und erster 18-jähriger Spieler mit Treffern in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen hat er bereits früh Erwartungen neu definiert. Karl wird vor allem für seine Agilität, sein Raumgefühl und seine technische Finesse auf dem Platz geschätzt - Eigenschaften, die auch die Balance von NAVEE zwischen technischer Präzision und dem Anspruch, Grenzen zu verschieben, widerspiegeln. "Für mich ist jeder Meilenstein einfach der Ausgangspunkt für die nächste Herausforderung. Genau das bedeutet für mich 'No Limits, Just Beginnings", sagt Karl. Launch Event in München: Neue E-Scooter-Generation für Europa

Am 1. April 2026 wird NAVEE in München seine nächste Generation von E-Scootern vorstellen und Einblicke in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben. Medienvertreter erhalten die Möglichkeit, die Produkte vor Ort zu erleben. Die neuesten Modelle - der NT5 MAX und UT5 MAX - werden zudem bei MediaMarkt verfügbar sein. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942116/image_5053097_27141820.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/no-limits-just-beginnings-navee-und-lennart-karl-lauten-eine-neue-performance-ara-ein-302725973.html



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