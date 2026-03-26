AMD: Kaufen?
© 2026 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|187,70
|187,86
|11:31
|187,60
|187,84
|11:31
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:11
|Celestica und AMD kooperieren bei neuer KI-Infrastrukturplattform
|10:53
|Hohe Server-Nachfrage: CPUs von AMD und Intel werden wohl teurer
|10:21
|AMD: Kaufen?
|AMD: Kaufen
► Artikel lesen
|08:30
|AMD nach Ausbruch zurück im Fokus
|er Halbleitersektor zeigte sich zuletzt fester, wovon auch AMD profitieren konnte. Im Chart rücken nun wichtige Marken wieder stärker in den Fokus Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|05:14
|STMicroelectronics Reportedly to Raise Prices from Apr. 26; Intel, AMD Said to Plan CPU Hikes of 10-15%
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|187,84
|-1,39 %