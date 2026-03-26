Anleihemarkt "im Spannungsfeld"
Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere rund um den Iran und die strategisch bedeutende Straße von Hormus, sorgen aktuell für erhöhte Nervosität an den internationalen Kapitalmärkten. Die Passage gilt als eine der wichtigsten Schlagadern des globalen Ölhandels - entsprechend sensibel reagieren Energiepreise, Inflationserwartungen und in der Folge auch die Zinsmärkte auf jede Eskalation. Für Investoren bedeutet dies eine Rückkehr von Unsicherheit, die sich vor allem in steigenden Risikoaufschlägen und einer selektiveren Kapitalallokation widerspiegelt. Auch wenn die unmittelbaren Auswirkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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