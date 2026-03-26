CANCOM SE liefert für 2025 ein gemischtes, aber letztlich vielversprechendes Gesamtbild. Während das Jahr von Zurückhaltung im Markt geprägt war, zeigt vor allem das Schlussquartal eindrucksvoll: Die Dynamik kehrt zurück. Für Anleger könnte genau das der entscheidende Wendepunkt sein. Q4 als Gamechanger: EBITDA springt um fast 50 % Das Highlight kommt zum Schluss: Im vierten Quartal legte das EBITDA um starke 46,6 % auf 38,9 Mio. Euro zu. Das ist mehr als nur ein guter Quartalswert - es ist ein klares Signal, dass sich das operative Geschäft wieder beschleunigt. Einmaleffekte aus Transaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin