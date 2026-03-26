Der Krieg in Nahost hat die Zinsen weltweit spürbar bewegt. Auch am Rentenmarkt hängt alles ab von Dauer und Intensität der Kämpfe. Bleiben beide begrenzt, so bieten Festverzinsliche in Europa und den USA weiter stabile Erträge. "Und wer nach mehr sucht, kann in den Schwellenländern fündig werden", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die Energiepreise nach oben getrieben, ihnen folgten Inflationserwartungen und Anleiherenditen. Das verschiebt den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de