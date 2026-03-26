Aus Gerüchten werden Fakten: MERCK & CO. setzt seine Einkaufstour fort und will das Biotechunternehmen TERNS PHARMACEUTICALS übernehmen. Nachdem man schon 2025 zwei milliardenschwere Übernahmen gestemmt hatte, bietet MERCK nun 53 $ je TERNS-Aktie, womit TERNS brutto mit rund 6,7 Mrd. $ bewertet wird. Der Preis stellt ausgehend vom Dienstag einen Aufschlag von rund 31 % auf den Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage dar. Der Abschluss der Übernahme ist für das zweite Quartal geplant.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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