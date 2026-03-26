Baden-Baden (ots) -Als weitere Gäste begrüßt Barbara Schöneberger am 28. März in der SWR Show Moritz Bleibtreu, Meltem Kaptan, Eko Fresh und Larissa MaroltAm 28. März meldet sich "Verstehen Sie Spaß?" mit der ersten Ausgabe des Jahres 2026 zurück. Barbara Schöneberger präsentiert dem Publikum in der großen SWR Samstagabendshow jede Menge neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Außerdem begrüßt sie im Studio in Berlin prominente Gäste, die in die Falle gelockt wurden oder andere aufs Glatteis führten. Auch die Gastgeberin selbst schlüpfte wieder in ihre Paraderolle als Lockvogel. Das Erste und ORF übertragen die Sendung ab 20:15 Uhr.Mordsmäßiger Spaß: Sebastian Fitzek lockt Oliver Kalkofe in die Krimi-FalleThriller-König Sebastian Fitzek will zwei jungen Autor:innen bei einem innovativen Buchprojekt helfen. Natürlich lässt sich sein guter Freund, Comedian Oliver Kalkofe, nicht zweimal bitten, als er mit Fitzek zusammen das Projekt auf sein Potenzial prüfen soll. Doch damit hätte er nicht gerechnet: Das Autor:innen-Duo präsentiert eine völlig absurde Thriller-Idee - inklusive einiger buchstäblich mordsmäßiger Erfindungen, die jeder realistischen Grundlage entbehren. Während Fitzek ernst bleibt, gerät Kalkofe zunehmend ins Zweifeln. Er ahnt nicht, dass der Bestseller-Autor mit "Verstehen Sie Spaß?" unter einer Decke steckt.Immobilienmakler:innen machen gute Miene zu Moritz Bleibtreus bösem SpielFür "Verstehen Sie Spaß?" schlüpft Schauspieler Moritz Bleibtreu in eine völlig neue Rolle: Als großspuriger Halbitaliener begibt er sich in bester Hamburger Lage auf Haussuche. Von den Makler:innen der Luxusimmobilie seiner Begierde erwartet er selbstverständlich erstklassigen Service. Auch wenn der exzentrische Kunde den Profis mächtig auf die Nerven geht, lässt sie die Aussicht auf Provision seine Allüren ertragen. Doch der Spaß hört auf, als plötzlich ein vermeintlich sehr wertvolles Collier verschwindet - und als Täter nur einer infrage kommt...Ahoi, Käpt'n Meltem! Eko Fresh lässt Comedienne im Kreis schippernRapper Eko Fresh ist seit seiner Kindheit ein glühender Fan von "Verstehen Sie Spaß?". Besonders ein alter Film, in dem Schlagerstar Tony Marshall in einem Schlauchboot mit zu wenig Luft fast Schiffbruch erleidet, hat es ihm angetan. Jetzt will er eine Neuversion des Klassikers auflegen. Es dauert nicht lange, bis er Meltem Kaptan alias Käpt'n Meltem überzeugen kann, für sein neues Musikvideo an einem Badesee auf eine wacklige Schwimminsel zu steigen. Was die Schauspielerin und Comedienne nicht weiß: Eko hat seine Familie als "Strippenzieher" an Bord geholt, damit Meltem garantiert vom richtigen Kurs abkommt.Sauer(kraut) macht lustig? Fragwürdiger Werbedeal für Larissa MaroltModel Larissa Marolt ist für eine große Werbekampagne rund ums Thema Erdbeeren gebucht worden - das denkt die Österreicherin zumindest. Auf einem idyllischen Anwesen wird sie herzlich von der Jungbäuerin in Empfang genommen. Wie diese ihr mitteilt, geht es aber gar nicht um Erdbeeren, sondern um Sauerkraut. Schließlich ist das gesunde Gemüse stark im Kommen. Larissas Begeisterung hält sich in Grenzen, vor allem, als sie die Kampagnendetails erfährt. Zeigt die schöne Österreicherin, dass in ihr eine echte "Queen of Kraut" steckt?Nico-Santos-Fans bei Schönebergers Self-Security-Check des GrauensDie Besucher:innen bei einem Konzert von Popstar Nico Santos staunen nicht schlecht, als sie sich plötzlich per Selbstbedienungs-Security-Check selbst kontrollieren müssen - mit ominösen Anweisungen einer vermeintlichen Automatenstimme, die in Wahrheit zu Barbara Schöneberger gehört. Und die verlangt die absurdesten Dinge von den Fans. Als das System schließlich "versagt", taucht die "Verstehen Sie Spaß?"-Gastgeberin als männlicher Sicherheitsbeamter maskiert auf und bringt die Konzertgäste endgültig aus dem Takt - mit freundlicher Lockvogel-Unterstützung von Nico Santos.Weitere Infos zur Sendung unter https://www.ardmediathek.de/verstehen-sie-spassFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt:Pressekontakt SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.dePressekontakt Position: Sylvia Klebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6243797