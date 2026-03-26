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JETZT ANMELDEN: 41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026



26.03.2026 / 10:36 CET/CEST

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Augsburg, 26. März 2026 JETZT ANMELDEN: 41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz Wann? Mittwoch & Donnerstag, 22. & 23. April 2026 ab 08:30 Uhr

Wo? The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels, Sophienstraße 28, 80333 München Auch dieses Mal erwartet Sie ein vielseitiges Programm: Rund 50 börsennotierte Gesellschaften präsentieren sich auf der Konferenz. Das Programm finden Sie auf unserer Homepage www.mkk-konferenz.de . Individuelle Gesprächsanfragen (1on1s, 2on1s, Roundtables) nehmen wir gerne bis zum 8. April 2026 entgegen (Investoren und Presse). Diese werden i.d.R. am Tag des Hauptvortrages des jeweiligen Unternehmens geplant. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partner:

HEUKING - unser langjähriger Rechtspartner.

ICF Bank - seit vielen Jahren als verlässlicher Konferenzpartner an unserer Seite.

GBC Kapital GmbH - von Beginn an Mitveranstalter und fester Bestandteil der MKK.

IR.on AG - die uns erneut als ESG- und IR-Partner unterstützen.

HCE Consult - unser Partner im Bereich Hauptversammlungen.

MSW - unser Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung.

Captrace - unser neuer Partner im Bereich Aktienregistersysteme.

Kapitalmarkt KMU - ein langjähriger Wegbegleiter und Partner unserer Konferenz.

Börse München - mit dem m:access Forum am 23. April 2026 im Raum GBC III. Die Registrierung erfolgt ausschließlich über: https://mkk-konferenz.de/anmeldung-mkk/

Anmeldeschluss für die MKK ist der 16. April 2026. Informationen rund um die Konferenz finden Sie jederzeit im News-Bereich unserer Website - oder auf LinkedIn , um auf dem Laufenden zu bleiben. Aktuell zugesagte Unternehmen: Unternehmen Marktkapitalisierung (ca.) artec technologies AG 5,65 Mio. EUR AMG Critical Materials N.V. 1,09 Mrd. EUR BENO Holding AG 17,95 Mio. EUR Bio-Gate AG 5,76 Mio. EUR Blue Cap AG 78,06 Mio. EUR Cantourage Group SE 64,33 Mio. EUR Cherry SE 11,15 Mio. EUR Daldrup & Söhne AG 143,08 Mio. EUR Deutsche Grundstücksauktionen AG 9,36 Mio. EUR Einhell Germany AG 394,63 Mio. EUR Elmos Semiconductor SE 2,39 Mrd. EUR energenta AG 10,35 Mio. EUR EPH Group AG 83,00 Mio. EUR Erlebnis Akademie AG 10,50 Mio. EUR Ernst Russ AG 247,28 Mio. EUR FINEXITY AG 50,08 Mio. EUR GFT Technologies SE 501,77 Mio. EUR GreenX Metals Limited 282,76 Mio. EUR HAMBORNER REIT AG 370,11 Mio. EUR Heliad AG 120,76 Mio. EUR HOCHTIEF AG 27,84 Mrd. EUR Hoenle AG 57,59 Mio. EUR HomeToGo SE 236,68 Mio. EUR INDUS Holding AG 733,70 Mio. EUR International School Augsburg AG 3,90 Mio. EUR Knorr-Bremse AG 15,98 Mrd. EUR KSB SE & Co. KGaA 1,85 Mrd. EUR Lahontan Gold Corp. 128,15 Mio. EUR Leef Blattwerk GmbH Anleihe Marinomed Biotech AG 29,99 Mio. EUR Military Metals Corp. 22,73 Mio. EUR Multitude AG 130,34 Mio. EUR NanoRepro AG 21,20 Mio. EUR NCTE AG 4,09 Mio. EUR Oberbank AG 5,42 Mrd. EUR PFISTERER Holding SE 1,27 Mrd. EUR POB AG 2,50 Mio. EUR Power Metallic Mines Inc. 238,82 Mio. CAD Renk Group AG 5,45 Mrd. EUR SBF AG 41,16 Mio. EUR Schloss Wachenheim AG 111,67 Mio. EUR Solutiance AG 9,94 Mio. EUR STEICO SE 302,80 Mio. EUR stock3 AG 33,15 Mio. EUR SYZYGY AG 19,57 Mio. EUR tonies SE 1,20 Mrd. EUR UmweltBank AG 162,69 Mio. EUR Verve Group SE 303,58 Mio. EUR

*Quelle: https://www.comdirect.de/ Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung! Allgemeine Rückfragen:

GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49 oder Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de



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