EQS-News: GBC AG
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Augsburg, 26. März 2026
JETZT ANMELDEN: 41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz
Wann? Mittwoch & Donnerstag, 22. & 23. April 2026 ab 08:30 Uhr
Auch dieses Mal erwartet Sie ein vielseitiges Programm: Rund 50 börsennotierte Gesellschaften präsentieren sich auf der Konferenz. Das Programm finden Sie auf unserer Homepage www.mkk-konferenz.de.
Individuelle Gesprächsanfragen (1on1s, 2on1s, Roundtables) nehmen wir gerne bis zum 8. April 2026 entgegen (Investoren und Presse). Diese werden i.d.R. am Tag des Hauptvortrages des jeweiligen Unternehmens geplant.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Partner:
Die Registrierung erfolgt ausschließlich über: https://mkk-konferenz.de/anmeldung-mkk/
Informationen rund um die Konferenz finden Sie jederzeit im News-Bereich unserer Website - oder auf LinkedIn, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Aktuell zugesagte Unternehmen:
*Quelle: https://www.comdirect.de/
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!
Allgemeine Rückfragen:
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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