Wien (www.anleihencheck.de) - "Je stärker der stagflationäre Impuls, desto mehr gilt der Leitsatz: "Cash ist King"", kommentiert Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset Management, in seinem aktuellen Marktkommentar "Winzer der Woche" die wirtschaftlichen Folgen der Eskalation im Nahen Osten.Die Spannungen in der Region würden weiterhin geopolitische Wirkung entfalten und das Geschehen an den Kapitalmärkten maßgeblich prägen. Außergewöhnlich sei dabei, dass derzeit Aktien, Anleihen und selbst Gold gleichzeitig unter Druck stünden. Für Gerhard Winzer sei das ein Hinweis auf einen stagflationären Impuls - also auf steigende Preise bei gleichzeitig schwächerem Wachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de