Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hoffnungen auf ein Ende der Kampfhandlungen haben gestern wieder zugenommen, nachdem Trump einen 15-Punkte-Plan vorgelegt hat, so die Analysten der Helaba.Die Energiepreise seien gesunken, eine nachhaltige Entspannung der Lage könne mit einem Niveau im Bereich von 100 USD/Fass (Brent) aber noch nicht konstatiert werden. Insofern hätten die anderen Marktsegmente anfänglich zwar positiv auf den Ölpreisrückgang reagiert, der weitere Verlauf sei aber von einer abwartenden Haltung geprägt gewesen, auch weil der Iran keine Gesprächsbereitschaft erkennen lasse. Mit den Nachrichten würden auch die Zinserwartungen bezüglich der EZB schwanken. Mehrheitlich werde mit einer Erhöhung im April gerechnet, aber vollständig eingepreist sei dies nicht und auch nicht ein zweiter Zinsschritt per Juni. Dies sei am Dienstag noch anders gewesen. Am Morgen habe die Zuversicht wieder nachgelassen und die Ölpreise würden wieder anziehen. Entsprechend sei die Stimmung an den asiatischen Börsen getrübt. ...

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